Filme de Bárbara Paz ganha prêmio na Itália - Reprodução/Instagram

Filme de Bárbara Paz ganha prêmio na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 13:31

Rio – O documentário "Rua do Pescador, nº 6", dirigido por Bárbara Paz, foi um dos destaques da 29ª edição do CinemAmbiente, festival de cinema ambiental realizado no National Museum of Cinema, em Turim, na Itália.

A produção brasileira recebeu o prêmio de Melhor Documentário e ainda conquistou uma menção especial do júri oficial.

O longa retrata os impactos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. A narrativa acompanha moradores da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, que enfrentam o desafio de reconstruir suas casas, suas rotinas e suas vidas após a tragédia climática.

Esta não é a primeira vez que o documentário é celebrado pela crítica. No ano passado, Bárbara Paz recebeu o prêmio de Melhor Direção no Los Angeles Brazilian Film Festival. Já no Festival de Gramado, a obra conquistou os Kikitos de Melhor Trilha Musical e Melhor Desenho de Som.

