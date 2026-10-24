Cena de novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino' - Reprodução/YouTube

Cena de novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'Reprodução/YouTube

Publicado 24/10/2026 19:29

O teaser traz cenas de personagens que irão fazer parte de continuação da franquia, como o antagonista do projeto, o Doutor Destino. Ele será interpretado por Robert Downey Jr., ator conhecido por dar vida ao Homem de Ferro nos filmes das fases 1, 2 e 3 do universo cinematográfico, que integraram a chamada Saga do Infinito.Entre outros nomes confirmados, retornam personagens como Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Anthony Mackie), Soldado Invernal (Sebastian Stan), Homem-Formiga (Paul Rudd), M’Baku (Winston Duke), Shuri (Letitia Wright), Shang-Chi (Simu Liu), Falcão (Danny Ramirez), Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Tocha Humana (Joseph Quinn), o Coisa (Ebon Moss-Bachrach), Yelena (Florence Pugh), Agente Americano (Wyatt Russell), Guardião Vermelho (David Harbour), Fantasma (Hanah John-Kamen), Bob, o Sentinela (Lewis Pullman), e Namor (Tenoch Huerta).Também foi anunciado que a equipe da franquia X-men do antigo estúdio da 20th Century Fox irá participar do longa. Os atores originais marcam sua volta, interpretando os clássicos personagens do Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Ciclope (James Marsden), Noturno (Alan Cumming), Fera (Kelsey Grammer), e Mística (Rebecca Romijn). Até o mutante Gambit (Channing Tatum), que foi apresentado em “Deadpool & Wolverine” (2024), irá integrar “Vingadores: Doutor Destino”.A produção segue o colapso do multiverso, causado pela ocorrência de múltiplas incursões — eventos nos quais diferentes realidades colidiram. Diante do momento de tensão, Victor Von Doom, o Doutor Destino, surgirá como o grande antagonista da trama. Os vingadores do universo principal da Marvel terão que se unir ao Quarteto Fantástico e os X-men para tentarem deter o vilão em uma grande batalha.O projeto, ainda, conta com a direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (“Vingadores: Ultimato”), e com o roteiro de Michael Waldron (“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”) e Stephen McFeely (“Vingadores: Guerra Infinita”). “Vingadores: Doutor Destino” tem previsão de lançamento para o dia 17 de dezembro nos cinemas. Ingressos para o longa já estão disponíveis para compra nos sites oficiais.