Cena de longa-metragem 'Marta'Divulgação
Leia mais: Preparação de Marta para Copa do Mundo de 2027 ganhará documentário
No trailer, aparece a atriz já caracterizada como a atleta, Marta Vieira da Silva. O projeto irá seguir a história da esportista, que representa um dos principais nomes do futebol, já tendo sido eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. O filme seguirá desde sua infância até chegar à fama mundial, e ele irá acompanhar as conquistas e desafios que ela encontra em seu caminho. O projeto tem o roteiro de Elena Soárez e Thais Tavares.
Em prévia, publicada no YouTube, a produtora celebrou a realização do projeto, “‘Marta’, a mais aguardada cinebiografia da maior jogadora da história do futebol feminino, revela seu primeiro teaser, com Alice Carvalho no papel principal. Dirigido por Andrucha Waddington, o filme estreia no dia 8 de abril nos cinemas e também conta com Drica Moraes, Irandhir Santos, Thelmo Fernandes e Claudia Di Moura no elenco. Uma homenagem a quem fez da própria vida um símbolo de coragem: a história da mulher que conquistou o mundo e abriu caminhos para uma geração inteira nos campos”.
Integram o elenco nomes como Claudia Di Moura (Tereza, mãe de Marta), Drica Moraes (Helena, técnica do Vasco), Thelmo Fernandes (Paulo Gonçalves, técnico da Seleção Brasileira), Irandhir Santos (Tota, professor de educação física e primeiro treinador), Manuela Llerena (Nina, companheira de time e amiga), e Ieda Santana, como Marta ainda criança.
Também fazem parte da produção os atores Torkel Peterson, Ery Santos, Walter Lauã, José Martins, Renan Victor, Karina dos Santos, Vitória Ribeiro, Ana Beatriz Mello, Camila Cocão, Raissa Borges, Sophia Dinis, Betina Bion, Mim Tofft, Adrielle Vieira, Isadora Freixo, Ana Alicia, Wellington da Silva, Nicolas dos Anjos, Larissa Goes, Diogo Cabral, Igor de Araujo e Julia Johsson.
O longa-metragem “Marta” foi gravado entre o Brasil e a Suécia, e teve cenas rodadas em Alagoas, estado natal da jogadora, no Rio de Janeiro, onde passaram pelos estádios de São Januário, de São Cristóvão e Nilton Santos, e em Luleå, onde recriaram passagem da futebolista pela equipe sueca de futebol feminino, Umeå IK, no qual ela atuou entre 2004 e 2009.
O projeto tem a produção e distribuição pela Conspiração, codistribuição da Sony Pictures, e coprodução da Globo Filmes, da TV Globo, RioFilme, e da produtora sueca Fox in the Snow.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.