Anitta lidera indicações da edição 33ª do Prêmio MultishowReprodução / X
Show do Ano
"Castelos & Ruínas 10 Anos" - BK
"Djavanear 50 Anos - Só Sucessos" - Djavan
"Dominguinho 2" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
"Equilibrivm Tour" - Anitta
"O Maior Encontro do Samba" - Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão
"Rock Doido Tour" - Gaby Amarantos
Hit do Ano
"Aurora" - Jão
"Cadeira Cativa - Ao Vivo" - Zé Neto & Cristiano
"Carnaval" - Marina Sena, Psirico
"Desgraça" - Anitta
"Jetski" - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody
"P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina)" - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli
"Peão Todo Tatuado" – Jeninho e Mariana Fagundes
Artista do Ano
Jão
João Gomes
Marina Sena
Panda
Pedro Sampaio
Brasil
Duda Brack - Sul
Jean Tassy - Centro-Oeste
Lourena - Sudeste
Victor Xamã - Norte
Revelação do Ano
Ebony
Flor Gil
Juliana Linhares
Mariana Fagundes
NandaTsunami
Instrumentista do Ano
Ana Karina Sebastião
Hamilton de Holanda
Jonathan Ferr
Mestrinho
Pretinho da Serrinha
Álbum do Ano
"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
"Emicida Racional VL2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida
"Equilibrivm I e II" - Anitta
"Improviso" - Djavan
"Jota Quest & Tim Maia - Dance Enquanto é Tempo" - Jota Quest
"Memórias Póstumas" - Jão
Brega/Arrocha do Ano
"Clima de Rodeio" - Gaby Amarantos
"Fanatismo" - Yasmin Sensação
"Não Me Faça Chorar - Ao Vivo" - Priscila Senna, Pablo
"O Rosto E O Resto" - Grelo
"Saudade do Carai" - Mari Fernandez feat Grelo, Natanzinho Lima
"Só Pra Tu" – Anitta, Viviane Batidão
Axé/Pagodão do Ano
"Beija-Flor - Ao Vivo" – Timbalada e João Gomes
"É Terreiro" - Daniela Mercury, Alcione
"Hipnotiza" – Diggo, Léo Santana
"Marquinha de Fitinha - Ao Vivo" - Léo Santana
"Vampirinha (Ao Vivo)" - Ivete Sangalo
Forró/Piseiro do Ano
"Deixo" - Léo Foguete
"Deusa Minha - Ao Vivo" - Dominguinho, João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
"Devagar, Sem Pressa - Ao Vivo" - João Gomes
"O Que Sobrou Do Amor? (Versão Forró)" - Carol Biazin, Léo Foguete
"Raparigas" - Filho do Piseiro
Funk do Ano
"Carnaval" - Marina Sena, Psirico
"Gostosin" - Anitta, Felipe Amorim, HITMAKER
"Jetski" - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody
"Manga Rosa" - MC Hariel e DJ Glenner
"Pilantra" - DENNIS, MC Kevin o Chris, Henry Freitas
"Quando Você se Foi Chorei (Sorri, Sou Rei) - DJ TOPO, Natiruts, Yuri Redicopa, Ryuchi
MPB do Ano
"Blues da Piedade - Ao Vivo" - Chico Chico
"Eu e Você" - Iza, Jota.pê
"Melhor Notícia" - Liniker
"O Vento" - Djavan
Música Urbana do Ano
"P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina)" - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli
"Que Eu Sofra" - Baco Exu do Blues e Zeca Veloso
"Rap da Lealdade" - Filipe Ret
"Us memo preto zica" - Emicida, Amaro Freitas e Henrique Albino
"VIP (ninguém te conhece)" - BUDAH, Duquesa
Gospel do Ano
"Casa" - Rosa de Saron
"Gratidão" - Thalles Roberto
"Ídolos - Ao Vivo" - Eli Soares
"Ovelha Em Treinamento" - Isadora Pompeo
"Um Novo Dia" - Pregador Luo, Expressão Ativa, Cucabeats
Pop do Ano
"Aurora" - Jão
"Charme" - Liniker
"Choka Choka" - Anitta, Shakira
"Desgraça" - Anitta
"Saí para ver o mar" - Marina Sena, Rachel Reis
Rock do Ano
"Continental" - Black Pantera
"Cuida" - Di Ferrero
"Fogo Nos Racistas - Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera
"O Pulso - Ao Vivo" - Arnaldo Antunes
"Você Me Ama de Verdade?" - Capital Inicial
Samba/Pagode do Ano
"Brinda Aê - Ao Vivo" - Grupo Menos É Mais
"Me Balançou - Ao Vivo" - Thiaguinho
"Pisa Como Eu Pisei" - Teresa Cristina
"Pra Você Acreditar - Ao Vivo" - Péricles, Ferrugem
"Vice-versa" - Zeca Pagodinho
Sertanejo do Ano
"Cadeira Cativa - Ao Vivo" - Zé Neto & Cristiano
"Direitos Iguais - Ao Vivo" - Simone Mendes
"É Que Eu Não Te Esqueci" - Ana Castela
"Peão Todo Tatuado" - Jeninho e Mariana Fagundes"
Pra Você Lembrar De Mim - Ao Vivo" - Lauana Prado, Murilo Huff
Clipe TVZ do Ano
"Até Outro Dia Amor" - Jota.pê
"Carnaval" - Marina Sena part. Psirico
"Catedral" - Jão
"Desgraça" - Anitta
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