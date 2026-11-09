Anitta lidera indicações da edição 33ª do Prêmio Multishow - Reprodução / X

Anitta lidera indicações da edição 33ª do Prêmio MultishowReprodução / X

Publicado 09/11/2026 18:01 | Atualizado 09/11/2026 20:44

O Multishow anuncia, nesta segunda-feira (9), os indicados ao " Prêmio Multishow 2026". Diversos artistas, como Anitta, João Gomes, Djavan, Gaby Amarantos e Jão, disputam 19 categorias. A 33ª edição da premiação ocorre no dia 9 de dezembro. A votação é aberta ao público, que pode escolher quantas vezes quiser o artista favorito.

Leia mais: Confira lista dos vencedores do Prêmio Multishow

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Show do Ano

"Bye Bye Caju" - Liniker

"Castelos & Ruínas 10 Anos" - BK

"Djavanear 50 Anos - Só Sucessos" - Djavan

"Dominguinho 2" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

"Equilibrivm Tour" - Anitta

"O Maior Encontro do Samba" - Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão

"Rock Doido Tour" - Gaby Amarantos

Hit do Ano

"Arrependidaço (Onde Você Anda)" - Ferrugem

"Aurora" - Jão

"Cadeira Cativa - Ao Vivo" - Zé Neto & Cristiano

"Carnaval" - Marina Sena, Psirico

"Desgraça" - Anitta

"Jetski" - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody

"P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina)" - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli

"Peão Todo Tatuado" – Jeninho e Mariana Fagundes

Artista do Ano

Anitta

Jão

João Gomes

Marina Sena

Panda

Pedro Sampaio

Brasil

Bela Maria - Nordeste

Duda Brack - Sul

Jean Tassy - Centro-Oeste

Lourena - Sudeste

Victor Xamã - Norte

Revelação do Ano

BUDAH

Ebony

Flor Gil

Juliana Linhares

Mariana Fagundes

NandaTsunami

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Ana Karina Sebastião

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Mestrinho

Pretinho da Serrinha

Álbum do Ano

"Criolo, Amaro e Dino" - Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

"Emicida Racional VL2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida

"Equilibrivm I e II" - Anitta

"Improviso" - Djavan

"Jota Quest & Tim Maia - Dance Enquanto é Tempo" - Jota Quest

"Memórias Póstumas" - Jão

Brega/Arrocha do Ano

"Até Quando - Ao Vivo" - Natanzinho Lima

"Clima de Rodeio" - Gaby Amarantos

"Fanatismo" - Yasmin Sensação

"Não Me Faça Chorar - Ao Vivo" - Priscila Senna, Pablo

"O Rosto E O Resto" - Grelo

"Saudade do Carai" - Mari Fernandez feat Grelo, Natanzinho Lima

"Só Pra Tu" – Anitta, Viviane Batidão

Axé/Pagodão do Ano

"Ginga Olodum" - Olodum, BaianaSystem

"Beija-Flor - Ao Vivo" – Timbalada e João Gomes

"É Terreiro" - Daniela Mercury, Alcione

"Hipnotiza" – Diggo, Léo Santana

"Marquinha de Fitinha - Ao Vivo" - Léo Santana

"Vampirinha (Ao Vivo)" - Ivete Sangalo

Forró/Piseiro do Ano

"Aproveita Que Eu Tô Brigado - Ao Vivo" - NATTAN, Zé Vaqueiro

"Deixo" - Léo Foguete

"Deusa Minha - Ao Vivo" - Dominguinho, João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

"Devagar, Sem Pressa - Ao Vivo" - João Gomes

"O Que Sobrou Do Amor? (Versão Forró)" - Carol Biazin, Léo Foguete

"Raparigas" - Filho do Piseiro

Funk do Ano

"Amo Minha Favela" - DJ Japa NK, MC Meno K

"Carnaval" - Marina Sena, Psirico

"Gostosin" - Anitta, Felipe Amorim, HITMAKER

"Jetski" - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody

"Manga Rosa" - MC Hariel e DJ Glenner

"Pilantra" - DENNIS, MC Kevin o Chris, Henry Freitas

"Quando Você se Foi Chorei (Sorri, Sou Rei) - DJ TOPO, Natiruts, Yuri Redicopa, Ryuchi

MPB do Ano

"Bemba" - Anitta, Luedji Luna

"Blues da Piedade - Ao Vivo" - Chico Chico

"Eu e Você" - Iza, Jota.pê

"Melhor Notícia" - Liniker

"O Vento" - Djavan

Música Urbana do Ano

"Moça" - Xamã, Ludmilla

"P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina)" - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli

"Que Eu Sofra" - Baco Exu do Blues e Zeca Veloso

"Rap da Lealdade" - Filipe Ret

"Us memo preto zica" - Emicida, Amaro Freitas e Henrique Albino

"VIP (ninguém te conhece)" - BUDAH, Duquesa

Gospel do Ano

"Ah, Jesus / Coração Igual do Teu" - Julliany Souza

"Casa" - Rosa de Saron

"Gratidão" - Thalles Roberto

"Ídolos - Ao Vivo" - Eli Soares

"Ovelha Em Treinamento" - Isadora Pompeo

"Um Novo Dia" - Pregador Luo, Expressão Ativa, Cucabeats

Pop do Ano

"Acenda O Farol" - Jota Quest, Tim Maia

"Aurora" - Jão

"Charme" - Liniker

"Choka Choka" - Anitta, Shakira

"Desgraça" - Anitta

"Saí para ver o mar" - Marina Sena, Rachel Reis

Rock do Ano

"30 Anos Depois" - CPM 22

"Continental" - Black Pantera

"Cuida" - Di Ferrero

"Fogo Nos Racistas - Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera

"O Pulso - Ao Vivo" - Arnaldo Antunes

"Você Me Ama de Verdade?" - Capital Inicial

Samba/Pagode do Ano

"Arrependidaço (Onde Você Anda)" - Ferrugem

"Brinda Aê - Ao Vivo" - Grupo Menos É Mais

"Me Balançou - Ao Vivo" - Thiaguinho

"Pisa Como Eu Pisei" - Teresa Cristina

"Pra Você Acreditar - Ao Vivo" - Péricles, Ferrugem

"Vice-versa" - Zeca Pagodinho

Sertanejo do Ano

"90/10 - Ao Vivo em São Paulo" - Maiara & Maraisa

"Cadeira Cativa - Ao Vivo" - Zé Neto & Cristiano

"Direitos Iguais - Ao Vivo" - Simone Mendes

"É Que Eu Não Te Esqueci" - Ana Castela

"Peão Todo Tatuado" - Jeninho e Mariana Fagundes"

Pra Você Lembrar De Mim - Ao Vivo" - Lauana Prado, Murilo Huff

Clipe TVZ do Ano

"Acenda O Farol" - Jota Quest e Tim Maia

"Até Outro Dia Amor" - Jota.pê

"Carnaval" - Marina Sena part. Psirico

"Catedral" - Jão

"Desgraça" - Anitta