Robert Pattinson como James Bond - Reprodução/Instagram

Robert Pattinson como James BondReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2026 15:55





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O ator foi escolhido pela Amazon MGM Studios e pelo diretor Denis Villeneuve, após meses de especulação sobre o novo nome que iria assumir o papel do agente secreto britânico. Em comunicado oficial, Villeneuve falou sobre decisão e parabenizou o inglês pelo protagonismo: “Antes de mais nada, quero expressar minha profunda gratidão aos atores notáveis que se juntaram a nós nesta jornada. Estávamos cercados por talentos extraordinários, mas só pode haver um 007. Estou imensamente feliz em dar as boas-vindas a Robert Pattinson como nosso novo James Bond. Ele possui a alma atemporal do 007 e traz um espírito totalmente novo. Mal posso esperar para começar".



Em fala, Pattinson também discorreu sobre a escalação: “James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser confiado com o papel de 007 é a honra de uma vida inteira”.



Ele agradeceu à equipe da produção pela oportunidade, “Sou profundamente grato a Denis [Villeneuve], Amy [Pascal], David [Heyman], Tanya [Lapointe] e a todos na Amazon MGM Studios por acreditarem em mim. Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica”.



O artista ocupará o posto deixado por Daniel Craig, de 58 anos, que interpretou o personagem entre 2006 e 2021. O britânico fez sua última aparição como o personagem no filme “007 - Sem Tempo para Morrer”. Robert renova a imagem do James Bond, como o sétimo ator a assumir o papel do 007. O ator britânico Robert Pattinson , de 40 anos, foi anunciado como o novo intérprete do clássico personagem dos cinemas, James Bond. Ele foi confirmado por meio de publicação no perfil oficial da franquia nas redes sociais, nesta segunda-feira (16). Em postagem, eles divulgaram vídeo no qual aparece o artista vestindo um smoking preto e segurando uma arma. Na legenda, afirmaram: “Identidade confirmada”.O ator foi escolhido pela Amazon MGM Studios e pelo diretor Denis Villeneuve, após meses de especulação sobre o novo nome que iria assumir o papel do agente secreto britânico. Em comunicado oficial, Villeneuve falou sobre decisão e parabenizou o inglês pelo protagonismo: “Antes de mais nada, quero expressar minha profunda gratidão aos atores notáveis que se juntaram a nós nesta jornada. Estávamos cercados por talentos extraordinários, mas só pode haver um 007. Estou imensamente feliz em dar as boas-vindas a Robert Pattinson como nosso novo James Bond. Ele possui a alma atemporal do 007 e traz um espírito totalmente novo. Mal posso esperar para começar".Em fala, Pattinson também discorreu sobre a escalação: “James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser confiado com o papel de 007 é a honra de uma vida inteira”.Ele agradeceu à equipe da produção pela oportunidade, “Sou profundamente grato a Denis [Villeneuve], Amy [Pascal], David [Heyman], Tanya [Lapointe] e a todos na Amazon MGM Studios por acreditarem em mim. Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica”.O artista ocupará o posto deixado por Daniel Craig, de 58 anos, que interpretou o personagem entre 2006 e 2021. O britânico fez sua última aparição como o personagem no filme “007 - Sem Tempo para Morrer”. Robert renova a imagem do James Bond, como o sétimo ator a assumir o papel do 007.

Antes do artista ser escalado para o papel de James Bond, nomes como Callum Turner ("Eternidade"), Josh O'Connor ("Rivais"), Nicholas Hoult ("Nosferatu") e Jack Lowden ("Dunkirk"), teriam sido especulados como sucessores do legado deixado por Daniel Craig no cinema.



Robert Pattinson é conhecido por seu papel como Edward Cullen nos filmes da saga “Crepúsculo”, onde alcançou notoriedade, e também já atuou em produções como “O Farol”, “O Drama” e como o célebre super-herói da DC Comics, Bruce Wayne, em “The Batman”.



Sob a direção do canadense Denis Villeneuve, conhecido por seu trabalho nos filmes da franquia de ficção científica “Duna”, na qual trabalhou junto de Pattinson, o longa será o 26º filme a integrar a saga. O novo projeto do James Bond terá o roteiro por Steven Knight, e, ainda, contará com a produção por Amy Pascal e David Heyman.







*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa





