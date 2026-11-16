Robert Pattinson como James BondReprodução/Instagram
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O ator foi escolhido pela Amazon MGM Studios e pelo diretor Denis Villeneuve, após meses de especulação sobre o novo nome que iria assumir o papel do agente secreto britânico. Em comunicado oficial, Villeneuve falou sobre decisão e parabenizou o inglês pelo protagonismo: “Antes de mais nada, quero expressar minha profunda gratidão aos atores notáveis que se juntaram a nós nesta jornada. Estávamos cercados por talentos extraordinários, mas só pode haver um 007. Estou imensamente feliz em dar as boas-vindas a Robert Pattinson como nosso novo James Bond. Ele possui a alma atemporal do 007 e traz um espírito totalmente novo. Mal posso esperar para começar".
Em fala, Pattinson também discorreu sobre a escalação: “James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser confiado com o papel de 007 é a honra de uma vida inteira”.
Ele agradeceu à equipe da produção pela oportunidade, “Sou profundamente grato a Denis [Villeneuve], Amy [Pascal], David [Heyman], Tanya [Lapointe] e a todos na Amazon MGM Studios por acreditarem em mim. Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica”.
O artista ocupará o posto deixado por Daniel Craig, de 58 anos, que interpretou o personagem entre 2006 e 2021. O britânico fez sua última aparição como o personagem no filme “007 - Sem Tempo para Morrer”. Robert renova a imagem do James Bond, como o sétimo ator a assumir o papel do 007.
Robert Pattinson é conhecido por seu papel como Edward Cullen nos filmes da saga “Crepúsculo”, onde alcançou notoriedade, e também já atuou em produções como “O Farol”, “O Drama” e como o célebre super-herói da DC Comics, Bruce Wayne, em “The Batman”.
Sob a direção do canadense Denis Villeneuve, conhecido por seu trabalho nos filmes da franquia de ficção científica “Duna”, na qual trabalhou junto de Pattinson, o longa será o 26º filme a integrar a saga. O novo projeto do James Bond terá o roteiro por Steven Knight, e, ainda, contará com a produção por Amy Pascal e David Heyman.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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