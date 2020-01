O bicho vai pegar! No 'BBB 20', líder controlará o que participantes vão ou não comer

São Paulo - Em contagem regressiva para a estreia da 20ª temporada do "BBB", spoilers começam a surgir no noticiário. Nesta quinta-feira (09), por exemplo, segundo Ancelmo Gois, o líder da semana terá o poder de decidir quem ficará na Xepa e quem ficará no grupo VIP dos alimentos.

Isso significa que ele terá poder de dizer quem come mais, menos e até melhor, já que entra em jogo a variedade de alimentos disponibilizados no "BBB". Além deste detalhe, outros spoilers já foram divulgados pela Globo. A a exemplo do elenco que será formado por anônimos e convidados.

A 20ª edição do "BBB" estreia no próximo dia 21 de janeiro, na Globo. A apresentação do reality show, mais uma vez, ficará a cargo de Tiago Leifert.