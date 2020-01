Ex-BBB fracassa como digital influencer e trabalha como motoboy

Rio - Douglas Ferreira participou da 15ª edição do Big Brother Brasil e a sua vida após o reality não foi da forma como ele havia planejado. Ele tentou a carreira como digital influencer, mas não teve sucesso.

Em entrevista ao Notícias da TV, ele falou sobre esse assunto. “Financeiramente falando, a minha vida continua igual. Nunca foi uma vida ruim. Mas é uma vida que continua igual. Reassumi meu trabalho como motoboy”, disse. “Sou autônomo. Presto serviço para algumas empresas, escritórios e consultórios. Trabalho por conta”, seguiu.

No reality, Douglas foi eliminado com 63% dos votos do público, após ele dar uma declaração polêmica de que teria agredido uma ex-namorada.

O ex-BBB também falou sobre essa situação. “Acabei falando o que não devia lá dentro. Na verdade, perdi até pela experiência. Nunca fui um telespectador assíduo de BBB e acabei pecando pela língua”, afirmou.

“Foi um acontecido de quando eu tinha 17 anos. Acabei fazendo uma besteira depois de ter sido agredido, de ter sido queimado, ter sofrido injúrias raciais. Pedi desculpas. Vi que errei. Nunca mais errei da mesma forma”, completou.