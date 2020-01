BBB20: psicólogo que estará na casa tem 25 anos e ainda é virgem

Rio - O psicólogo Victor Hugo, um dos participantes do Big Brother Brasil 20, que estreia na próxima terça-feira, tem 25 anos e ainda é virgem. É o que ele revela no site do programa. Ele afirma também que já se relacionou com homens e mulheres, inclusive namorou uma cantora gospel, mas se intitula como assexual.



"Não tenho atração sexual pelas outras pessoa em geral, mas tenho atração romântica, ou seja, quero casar, quero ter filho, quero ter alguém do meu lado, mas não necessariamente precisa envolver sexo", afirmou o maranhense de Imperatriz. Além da formação em psicologia, ele também tem graduação em letras e mestrado em Saúde Pública.



Outra curiosidade de Victor Hugo é que ele tentou ser pastor, mas desistiu. Ele atualmente mora em São Paulo.