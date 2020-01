Treinador revela motivo de surfista aceitar participar do 'BBB 20'; Descubra

São Paulo - Uma nova edição do 'Big Brother Brasil', um dos reality shows de maior audiência do país, começa nesta terça-feira com novidade. Pela primeira vez, o programa não terá elenco 100% anônimo. Entre youtubers e influenciadores digitais está Lucas Chumbo, uma das maiores promessas da nova geração do surfe de ondas gigantes.

O motivo é simples. Com o surfe em evidência graças aos títulos de Gabriel Medina, ítalo Ferreira e Adriano de Souza e a inclusão do esporte nas Olimpíadas de Tóquio, o jovem atleta de 24 anos quer fazer com que o surfe de ondas gigantes tenha a mesma visibilidade e que essa exposição nacional se converta em patrocínios.

"A nossa intenção é que ele leve o nosso esporte para outro patamar. A gente falou muito sobre ele não perder a essência de atleta lá dentro (do reality). O Lucas é a maior referência de ondas grandes no Brasil, top 3 do mundo. Tem um nível alto de performance. A gente vê que realmente ele se destaca. Apesar do surfe de ondas grandes ter um apelo muito forte nas mídias e com os telespectadores que querem ver o desafio nas maiores ondas, a gente ainda precisa ter mais visibilidade, investimentos e instituições mais organizadas", afirmou Carlos Burle, bicampeão do mundo de ondas gigantes e treinador do atleta, antes de completar: "O Lucas como uma referência faz esse trabalho, assim como eu e a Maya Gabeira. Existe um respeito pelos surfistas de ondas, mas isso tem que reverter em investimento e patrocínio. Faz parte do nosso plano ele levar o esporte para outras esferas", disse.

Mas engana-se quem acha que a participação no programa representa uma pausa na expressiva carreira do atleta, que foi vice-campeão do mundo em 2018 e venceu, em 2017, a etapa de Nazaré, em Portugal, que conta com uma das mais temidas e impressionantes ondas gigantes do planeta. Burle afirmou que Chumbo está em um momento de transição após uma sequência de campeonatos e que a exposição na mídia nesse momento é benéfica para a modalidade.

"Temos uma grande flexibilidade na agenda, são poucas competições de surfe de ondas grandes no mundo. Nessa pausa, ele pode até estar perdendo alguns treinos, mas ele já correu os três campeonatos nesse ultimo mês. Fez a final em Jaws, foi campeão em Punta Galea e ainda teve uma performance incrível no Gigantes de Nazaré. Eu acho importante, a gente como atleta, entender que a gente precisa se relacionar com as mídias. E participar do BBB é uma oportunidade única para viver isso na prática", analisou.

Mas Chumbo não tomou a importante decisão de interromper os treinos sozinhos. Burle afirmou que apoiou o atleta desde o inicio e que a decisão foi tomada em conjunto com a família e a equipe. "Eu desde o começo apoiei ele. E falei que independente da decisão dele, sob o meu ponto de vista, era uma oportunidade. Foi uma decisão em conjunto, família e equipe. Quanto mais você tiver pessoas relevantes, que sejam serias e dedicadas, com força de expressão dentro da comunidade, maior a transformação que você pode fazer. A decisão foi ele passar por esse desafio e aproveitar também porque tudo na vida é aprendizado", disse.

O treinador ainda acentuou as características do surfista que pode fazer com que ele caia no gosto do público. "Já trabalhei com vários atletas e o Lucas é um cara diferenciado pelo coração dele. Eu acredito muito que as pessoas vão sentir empatia por ele. Vão se identificar com ele porque ele é alegre, feliz, justo e um cara que quer ajudar a todo mundo", completou.

Além do surfista Lucas Chumbo, o ginasta Petrix Barbosa, dez vezes campeão brasileiro e medalhista de ouro no Pan-Americano de 2011, e o ex-jogador de futebol Hadson Nery, que teve passagens por times de Brasil, Uruguai, Portugal e Ucrânia, são os representantes do esporte no reality show.