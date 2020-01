Partiu pegação? Bianca Andrade fez pacto com namorado antes de entrar no BBB20

Depois da traição de Lucas, que ficou conhecido como "noiva de Taubaté", no BBB 18, ninguém mais quer ficar com fama de corno ou corna aqui fora. Foi pensando nisso que Boca Rosa e o namorado, Diogo Melim fizeram um pacto antes dela entrar no confinamento.





Em entrevista ao Gshow, a mãe de Boca Rosa, Mônica Andrade afirmou que os dois fizeram um acordo para a influenciadora viver tudo o que quiser dentro do BBB 20. "Eles fizeram um pacto de que ela vai viver dentro da casa, seja o que for. Depois, quando ela sair, eles conversam. Diogo disse para ela: 'Vá e seja feliz’."

A mãe de Bianca Andrade, nome verdadeiro de Boca Rosa, disse ainda que namorado entende o motivo da moça, que já tem milhões de seguidores, ter entrado no BBB 20. "Os dois estão muito seguros. O Diogo entende que ela é uma pessoa que sonha, que batalha pelo que quer e corre atrás", contou. "A Bianca é muito ligada ao trabalho dela, né? Que tem relação com o sonho, que é levar seu trabalho para o mundo inteiro.”, completou.