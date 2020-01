'BBB 20' começa com 'famosos', casa dividida e presença na Web

São Paulo - Tiago Leifert, apresentador do "BBB", deu a largada para mais uma corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Apesar de não mostrar, até então, as prometidas mudanças de Boninho, o reality ostentou boa presença na web, muitos memes e um protagonismo inicial de Manu Gavassi, pertencente ao time Camarote.

Manu Gavassi Reprodução Instagram

Segundo dados divulgados pelo Twitter, Manu Gavassi foi a participante do "BBB 20" mais mencionada em conversas na rede, seguida por Pyong Lee, Bianca Andrade, Felipe e Flayslane.

Além de campeã menções no Twitter, Manu é cotada para ocupar o título de Rainha de Memes da edição, isso por que a cantora, em apenas um dia de reality, gerou muitos momentos divertidos na casa, sempre fazendo caras e bocas.

Todavia, a artista tem um competidor forte para este título: Pyong Lee. Segundo publicações de internautas sobre o assunto, todos esperavam uma postura do mágico e hipnólogo, porém, ele surpreendeu a todos ao mostrar-se divertido e rebolar muito.

Presença na web

A luta do "BBB" com o engajamento na internet é algo público e antigo. A intenção de colocar famosos no elenco é justamente cobrir esta lacuna. Sabendo que a estreia da 20ª temporada se destacou nas redes, mantendo-se entre os assuntos mais comentados até a manhã desta quarta-feira (22), a possibilidade deste problema ser sanado em 2020 mostra-se possível.

Confira alguns memes:

*Reportagem de Reginaldo Junior, do iG Gente