Gabi Melim desmente mãe de Bianca Andrade sobre 'pacto' com namorado. Entenda!

Gabi Melim desmente 'pacto' entre o irmão Diogo e Bianca Andrade - Reprodução/ Instagram

Rio - Uma das coisas mais esperadas pelos telespectadores do "BBB" é treta. Mas antes mesmo de ter treta na casa, os parentes dos participantes já se anteciparam aqui fora.A digital influencer Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compõe o time "Camarote" da casa. A blogueira tem um relacionamento com Diogo, da banda Melim. Acontece que Mônica, mãe de Boca Rosa, deu uma declaração um tanto que polêmica sobre como fica o namoro da filha com a entrada dela na casa. Mas Gabi Melim, irmã de Diogo desmentiu, desmentiu tudo que a mãe Bianca disse.A mãe de Bianca Andrade contou ao Gshow que a filha fez um 'pacto' com o namorado. "Os dois estão muito seguros. O Diogo entende que ela é uma pessoa que sonha, que batalha pelo que quer e corre atrás. Eles fizeram um pacto de que ela vai viver dentro da casa, seja o que for. Depois, quando ela sair, eles conversam. Diogo disse pra ela: 'Vá e seja feliz'", contou.A fala da mãe de Boca Rosa não agradou Gabi Melim, cunhada da blogueira. "Grande mentira", negou a cantora.No entanto, o site reforçou: "Mas quem falou foi a mãe da Bianca ao Gshow". Confira:O próprio namorado da influenciadora falou com o Gshow, mas não falou sobre o namoro especificamente e sim sobre a Bianca. "Ela é muito conectada. Ela acorda já vendo memes de inspiração, falando com as seguidoras. Ela é muito ligada à família e à equipe. Esse é o nosso maior medo: 'ela sentir muita falta da gente'", contou o artista.