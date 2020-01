Bianca Andrade diz que ficaria com Rafa Kaliman e Marcela afirma ser bissexual no 'BBB 20'

Rio - Os participantes do "BBB 20" ainda estão se conhecendo e, para saber um pouco mais da vida dos colegas de confinamento, resolveram fazer um jogo do "eu nunca". Na brincadeira, os brothers perguntaram a Bianca Andrade se ela ficaria com alguém do programa caso não estivesse namorando o cantor Diogo, da banda Melim. A blogueira disse que ficaria com Rafa Kaliman.

"Gente, com a Rafa, certeza. Com alguma menina. Eu não fico com homem hetero não, raramente, só meu namorado mesmo. Eu só fico com mulher e viado, quem conhece sabe", disse. Bianca ainda afirmou que caso fosse solteira só ficaria com alguém na casa depois de conhecer bem a pessoa.

Marcela confirma ser bissexual - Reprodução "Pego as pessoas quando o papo é bom, tem química. Eu pego depois de um tempo, nunca de primeira, Só se estiver muito bêbada", garantiu.

Outra participante que fez revelações durante o jogo foi Marcela. Victor Hugo foi direto ao ponto e perguntou se ela é bissexual. "Por que você fez essa pergunta?", quis saber a loura, que depois confirmou. "Sim, sou bissexual".