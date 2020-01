Pyong Lee, do 'BBB 20', mora em mansão avaliada em R$ 20 milhões

Rio - O hipnólogo e youtuber Pyong Lee, que está participando do "BBB 20" na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, mora em uma mansão avaliada em R$ 20 milhões em Alphaville. Em seu canal no Youtube, Pyong Lee mostrou, em 2018, sua nova casa.

Galeria de Fotos Pyong Lee mora em mansão avaliada em R$ 20 milhões Reprodução Internet Pyong Lee mora em mansão avaliada em R$ 20 milhões Reprodução Vídeo Pyong Lee mora em mansão avaliada em R$ 20 milhões Reprodução Vídeo Pyong Lee mora em mansão avaliada em R$ 20 milhões Reprodução Vídeo Pyong Lee Divulgação

"Parece um castelo. Nossa, nem acredito", disse na ocasião. Gosto da sensação de segurança que o bairro oferece, sem contar a boa rede de contatos de empresários e artistas que moram aqui. Acredito que seja a melhor região do Brasil para se viver", disse o hipnólogo à revista "Você S/A".

Em um vídeo de Nathália Arcuri, do canal de finanças "Me Poupe", o youtuber contou que sua mansão é alugada. "Eu vou gastar R$ 20 milhões [para comprar], sendo que com R$ 20 milhões bem aplicados eu não precisaria trabalhar… O que você coloca hoje em uma casa, um apartamento, se você investir esse valor, vai ganhar muito mais", afirmou Pyong Lee.

Confira abaixo vídeos em que Pyong Lee mostra sua mansão: