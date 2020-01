Influenciadores têm mais chances de levar prêmio do BBB? Especialista opina

Rio - A 20ª edição do "Big Brother Brasil" começou na última terça-feira (21) e já iniciou dando o que falar: pela primeira vez o reality show tem em seu elenco famosos e pessoas comuns . Entre as carinhas conhecidas estão personalidades que fazem sucesso na Internet, como blogueiras dos nichos de moda e fitness, atores, cantores e até atletas, como o surfista Lucas Chumbo

Mas, a aposta da produção do programa levantou uma questão que deixou alguns telespectadores e internautas intrigados: será que a fama adquirida antes da atração vai ajudar os integrantes do Camarote a levarem o prêmio de R$ 1,5 milhão?

De acordo com o CEO da empresa Clooset, plataforma que conecta marcas a influenciadores, Vinícius Picollo, nesse caso nem sempre ser famoso ajuda. "A permanência dos participantes no reality é totalmente por votação externa, sendo uma decisão do público que acompanha o programa. Consequentemente, os telespectadores se identificam com o participantes do jogo e formam uma torcida para seu preferido. No caso dos influenciadores, são pessoas já conhecidas pelo público, ou seja, eles já têm uma opinião formada a respeito deles, uma reputação. Isso pode ir muito contra ou muito a favor dos “brothers” famosos. Dependerá, claro, se suas atitudes no mundo “real” e televisionado do BBB condizem com as atitudes da outra persona “real” que possuem nas redes", opina.

Ainda de acordo com Vinícius, a escolha da Vênus Platinada em inserir influenciadores nessa edição não foi por acaso. "Com certeza, quando a Globo decidiu implementá-los a essa edição do programa, estavam pensando em inovação, renovar a audiência e imagem do reality, e também aproximar-se de pessoas que estavam distante da mídia televisão e migrando seus consumos de conteúdo unicamente na internet", diz.

"Acredito também que pode trazer um público que não assistiria ao programa, mas que vai assistir pois algum influenciador queridinho está participando. Durante o programa, alguns dos influenciadores, como Manu Gavassi e Pyong Lee, inclusive figuraram nos trending topics do Twitter , o que pode apontar já o reflexo desses participantes na edição", complementa.

O especialista aponta também que a participação de influenciadores no "BBB 20" pode trazer um reflexo positivo para o mercado. "Essa novidade pode acarretar mais credibilidade e visibilidade para quem trabalha com conteúdo na Internet. Por mais que uma parte da população conheça e acompanhe esses criadores de conteúdo, outra parte pode nunca ter ouvido falar deles. É uma oportunidade para as marcas, os potenciais 'contratantes' dessas pessoas, conhecerem os criadores de conteúdo e decidir em trabalhar, ou não, com eles. É uma questão de abrir os olhos das grandes empresas para novos meios de divulgação", explica.