Rio - Petrix, do grupo Camarote, é o primeiro líder do "BBB 20". Com isso, o atleta conquistou a imunidade, mil estalecas e a oportunidade de estar no grupo VIP, que tem direito a alimentação completa na casa do "BBB 20".

A prova do líder foi realizada ao vivo no programa desta quinta-feira. Nela, os brothers tinham um minuto para carregar bolas na piscina e colocá-las em suas respectivas baias. Quem tivesse mais bolas vermelhas, seria o líder.

Petrix escolheu Lucas, Chumbo, Rafa, Manu, Gabi, Bianca, Mari, Babu e Felipe para também fazerem parte do grupo VIP. Os demais participantes ficarão na Xepa. Petrix chegou a dar a pulseira do grupo VIP para Pyong Lee, mas foi informado que deu uma pulseira a mais e teve que retirar o participante do VIP.

Petrix é o primeiro líder do 'BBB 20' - Reprodução