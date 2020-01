Confinada no 'BBB 20', Manu Gavassi pede 'ficante' em namoro e ele aceita

Rio - Confinada no "BBB 20", Manu Gavassi pediu o "ficante" Igor Carvalho em namoro à distância. O rapaz ficou sabendo do pedido e aceitou com uma declaração de amor nas redes sociais.

"Só consegui descobrir agora de manhã que você @manugavassi meu pediu em namoro em rede nacional, um fato inusitado na minha vida e na de muitas pessoas", disse Igor. "Porém, o que realmente vale é nosso sentimento, cumplicidade e felicidade de estar junto. Isso que me motiva mais ainda aqui fora de te mandar forças e energias positivas nesse projeto que você está participando. Você queria uma resposta que você já sabia, que é SIM", continuou o rapaz.

Igor postou uma foto em que o casal aparece aos beijos e continuou a declaração. "Te amo, estou com saudades e quebra tudo aí, daqui a três meses você vê esse recado".