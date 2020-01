'BBB 20': Felipe, Lucas e Hadson fazem comentários machistas sobre Mari Gonzalez

Rio - Os homens do "BBB 20" continuam incomodados e fazendo comentários inapropriados sobre Mari Gonzalez. Nesta quinta-feira, Felipe, Hadson e Lucas usaram um discurso pra lá de machista ao falar sobre a ex-panicat. Guilherme também estava no quarto mas não ofendeu Mari.

Felipe criticou a proximidade entre Mari e Lucas. "O que a Mari foi fazer no quarto?", perguntou. "Foi dar para o Lucão", respondeu Hadson, rindo e arrancando gargalhadas dos amigos. "Só que eu não quis comer, não estava com fome", disse Lucas.

"Qual é a dessa mina, você que tá de fora? Se você fosse namorado dela lá de fora, o que ia achar?", perguntou Felipe para Guilherme, que pediu para Felipe mudar de assunto. "Fod***-se, eu estaria puto. A 'mina' fica dando em cima mesmo... Ele vai fazer o quê? Vai me bater la fora?", desafiou Felipe.

Felipe tá doidinho pra da uns pegas no Lucas, porém o Lucas está afim da Mari, então ele resolveu implicar com a Mari e tentar queimar ela e assim ela sai do jogo e deixa o caminho livre pra ele.