Petrix questiona Pyong: 'você me botou na berlinda querendo ir comigo ou não?

Rio - Os brothers Felipe, Lucas e Petrix saíram da hidromassagem e encontram com o hipnólogo Pyong, quando o ginasta o questiona: "Você me botou querendo ir comigo ou não?". Ele se refere à indicação de Pyong após a Prova do Líder desta quinta. "Não foi o que eu pensei. Na hora, não".

"Mas continuando a reflexão da semana, eu sei que eu vou para o Paredão", explica Pyong, que continua: "Eu tive que parar para pensar. Eu tenho um top três da lista. Igual ele falou, você não é minha primeira opção, mas não falou da segunda, nem da terceira e nem vou perguntar. A minha percepção é que o Petrix é Líder, é muito forte e tem mais afinidade com o grupo do VIP".