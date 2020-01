Bianca Andrade e Mari Gonzalez recebem castigo do monstro e têm que imitar ex-BBB Tina

Rio - Babu venceu a prova do anjo nesta sexta-feira e indicou Mari Gonzalez e Bianca Andrade para o castigo do monstro. As duas participantes terão que imitar Tina, que participou do "BBB 2" e ficou conhecida por surtar e começar a bater panelas durante o confinamento.

A verdadeira Tina no 'BBB 2' - Reprodução

"Vestidos de Tina, do BBB2, os castigados devem bater as tampas por toda casa ao ouvir os barulhos das panelas", leu Babu sobre a regra do jogo. "Mari, você mexeu com o meu filho aqui dentro", disse Babu justificando o fato de ter escolhido a ex-panicat para o monstro. Babu estava se referindo a ocasião em que Mari deu o monstro para Chumbo.