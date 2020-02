'BBB20': segundo paredão está formado e é quádruplo

Rio - A noite desse domingo foi de formação de paredão no BBB 20, e pela primeira vez na história do reality, ele será quádruplo. Babu Santana, Hadson, Petrix e Pyong Lee estão na berlinda e um deles deixará a casa na terça-feira.



A ideia inicial era de que fosse triplo, porém, a Globo resolveu suspender a prova Bate e Volta, que tiraria um do paredão, após o incidente envolvendo Petrix e Pyong no Big Fone do sábado.

O primeiro brother a ser colocado no paredão foi Petrix. Ele foi indicado por Pyong, que ganhou esse direito na Prova do Líder. Pyong, por sua vez, foi indicado por Petrix pelo Big Fone.

O líder da semana, Guilherme, indicou Babu, colocando o terceiro nome no paredão. O último foi Hadson, que foi indicado pela casa, recebendo oito votos no confessionário. Na terça-feira desta semana sairá um dos brothers.