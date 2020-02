'BBB20': Mari Gonzalez chora ao descobrir 'plano de sedução' dos homens

Rio - As atitudes machistas da maioria dos homens que estão participando do BBB20 vêm incomodando o público. Agora, são as mulheres da casa mais vigiada do Brasil que estão revoltadas por descobrir um "plano de sedução" criado pelos brothers. No último domingo, após a formação do paredão, Marcela fez uma reunião com as mulheres e contou a meta de alguns homens no confinamento.

Foi então que mulheres decidiram tirar a história a limpo e chamaram Hadson. Ele negou a história e Bianca Andrade questionou se realmente era verdade a revelação feita por Marcela.

"O Hadson totalmente cínico e negando do plano dos machos de tentar seduzir as meninas famosas que tem namorado lá fora", comentou um seguidor no Twitter. "Pelo amor, não é possível que a Bianca não esteja acreditando nas meninas mano e fique do lado desses escrotos, torço tanto por ela, mas se ela defender esses caras é fod*", escreveu uma pessoa.

Outra deu risada pelo fato das sisters acharem que Petrix não faz parte desse plano e Bruna Marquezine opinou: "Por isso que é melhor ele sair agora. Aí depois elas colocam o Hadson de novo [no paredão]".