Atenção! Cinco atitudes dos homens do BBB 20 para ninguém fazer igual

O "BBB 20" está dando o que falar nas redes, principalmente por causa dos brothers, especialmente a panelinha Petrix, Hadson, Felipe, Lucas e Guilherme. Desde o início desta edição, o elenco masculino da casa mais vigiada do Brasil está sendo bastante criticado por certas atitudes - muito - machistas e problemáticas.

De chamar as mulheres da casa de "feias", pensar em um "plano de sedução" para as sisters comprometidas e até acusações sérias de assédio, a panelinha do "BBB 20" está acumulando uma lista de "o que não fazer". Até Boninho, diretor geral do programa, reconheceu no Twitter que a conduta dos homens do reality é questionável.

Só esperando esse papo entre px e Bia pra soltar o cooler — J.B. Oliveira (@boninho) January 27, 2020

Para te ajudar a entender o que de tão errado eles estão fazendo, o Delas listou algumas atitudes dos participantes para não copiar; confira:

1. Tocar o corpo de uma mulher sem permissão

Petrix foi acusado de assédio depois de tocar nos seios de Bianca Andrade durante a festa Reprodução/Twitter

Pode até soar como uma regra básica de convivência, mas aconteceu. Na primeira festa da edição, Petrix apalpou os seios de Bianca Andrade, que estava alcoolizada. A sister se pronunciou sobre o assunto, afirmando que não se incomodou com a atitude, mas ainda assim é importante deixar claro que essa não está tudo bem em tocar o corpo de uma mulher sem permissão, independente dela estar sóbria ou não.

2. Assédio disfarçado em "brincadeiras"

Outros três ocorridos envolvendo Petrix também chamaram atenção do público. Durante a segunda festa, o ginasta esfregou o quadril em Bianca enquanto a segurava e abraçou Gabi, que pede para ele soltá-la. Em outro momento, o brother faz uma "brincadeira" e começa a esfregar as partes íntimas na cabeça de Flayslane, que estava bêbada.

Novamente, há a questão de tocar o corpo das mulheres sem a permissão delas, mas também está relacionada ao tom brincalhão, que justificam essas atitudes como simples "brincadeiras" quando, na realidade, é assédio.

3. Enxergar as mulheres como "alvos" a serem seduzidos

Ainda antes do primeiro paredão, Hadson, Petrix, Lucas, Felipe, Guilherme e o eliminado Chumbo, conversaram sobre estratégias para deixar as sisters "queimadas" no olhar do público. Foi a partir disso que surgiu a polêmica do "teste de fidelidade", cujo plano era seduzir Mari Gonzales e Bianca, que tem um relacionamento fora da casa.

Toda a polêmica envolvendo esse "teste" não diz respeito apenas à estratégia, mas também ao fato de que o único plano que eles conseguiram pensar envolve seduzir mulheres e usar isso em benefício próprio.

4. Distorcer informações

Mulheres se reúnem no 'BBB 20' e colocam Hadson contra a parede por causa de 'teste da fidelidade Reprodução/Globo

Depois de tanta polêmica, as mulheres do "BBB" descobriram sobre o "teste de fidelidade" e confrontaram os homens. Elas foram creditadas como loucas e desmentidas - o que caracteriza "gaslighting", ou seja, uma manipulação psicológica para que as mulheres duvidem de si mesmas, seus sentimentos e capacidades.

Em um dos momentos da polêmica, Bianca questiona Hadson e ele distorce os fatos, fazendo-a duvidar das outras sisters e acreditar que esse "plano de sedução" não existe. Além de jogá-la contra as outras mulheres da casa, a atitude também pode ser caracterizada como "gaslighting"

5. Julgar pela aparência

Além de atitudes, frases ditas pelos participantes do "BBB 20" também deram o que falar.

Felipe, por exemplo, disse que a cantora Manu Gavassi “é magra demais. Precisa engordar um pouco, além de ser a mais feinha do programa”. Ele também disse que a participante Mari Gonzalez está magra demais. Antes de ser eliminado, Lucas Chumbo afirmou que "estava tão desesperado que pegava até a Flay" durante uma festa.

Em um momento em que se fala tanto sobre emporamento, reforçar padrões e julgar alguém apenas pela aparência é algo que definitivamente nem homens ou mulheres devem fazer.