Vídeo: Manu Gavassi diz que produção do 'BBB' nunca faz o que ela pede

São Paulo - O confinamento não está sendo nada fácil para Manu Gavassi, tanto que a sister resolveu ir ao confessionário do “BBB 20” para reclamar que já pediu ajuda várias vezes e nunca teve um retorno da produção do programa. A cantora alega que já está enlouquecendo dentro da casa e que, agora, está com inflamação de garganta e precisa de uns remédios.

Manu Gavassi começou seu desabafo dizendo: “Oi! Seguinte, peço várias coisas aqui e não sou atendida nunca. Pedi uma vez para ver a psicóloga, ninguém me respondeu e nem me atendeu, até aí tudo bem, já estou enlouquecendo aqui, nem sei se quero mais”.

A cantora continuou: “Agora, estou com muita dor de garganta, minha garganta está bem inflamada, então eu precisaria tomar algum remédio, talvez ver o doutor, e preciso de pastilha de garganta para dar uma amenizada e eu conseguir falar. É isso, espero que vocês me atendam porque nada que eu falo aqui tem muito sentido ou resposta. Obrigada, tchau, tchau”.

manoela pedindo remédio no confessionário HAHAHAHAHAH pic.twitter.com/YylqXCcFRH — mundinho manu gavassi br (@wegmannfav) February 4, 2020

Será que desta vez a produção do “BBB” vai atender ao pedido de Manu Gavassi?