'Jamais ia aceitar que fizessem isso', diz Petrix Barbosa sobre plano para seduzir mulheres comprometidas

Rio - Petrix Barbosa, que foi eliminado com 80,27% dos votos no paredão de terça-feira, participou do "Mais Você" na manhã desta quarta. O participante causou muita polêmica enquanto esteve no confinamento e falou sobre sua estratégia no jogo durante conversa com Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini.

Uma das jogadas mais criticadas do participante foi o plano de seduzir as mulheres comprometidas — Mari Gonzalez e Bianca Andrade — para "queimá-las" com o público. No entanto, Petrix disse que não teve nada a ver com essa estratégia.

Petrix no 'Mais Você' - Divulgação / TV Globo "Eu também sou o namorado de alguém e jamais ia aceitar que fizessem isso", garantiu o ginasta. Ele também explicou porque deixou Hadson sozinho no confronto com as mulheres. "Acho que naquele alvoroço que aconteceu domingo, as meninas passaram, e a Marcela falou que não era comigo. Eu fiquei um tempo na sala, ouvi uma gritaria, não fui lá. Jamais eu iria aceitar que fizessem isso. Eu falei: 'Eu já não falo mais com o Hadson'. Tanto é que eu parei de falar com o Hadson ali", disse.

O ex-BBB pediu desculpas caso tenha magoado alguém. "Se eu magoei alguém, o namorado de alguém, a mãe e o pai de alguém, algum telespectador, eu peço desculpas. Mas eu não preciso ver para botar a mão na consciência e dizer que alguma coisa deu errado".