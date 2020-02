Manu Gavassi fala sobre namorado famoso que a traía e público diz que é Chay Suede

Rio - Manu Gavassi falou sobre seu relacionamento com um homem famoso durante conversa com as meninas no "BBB 20". Ela contou que foi traída inúmeras vezes pelo rapaz, que depois foi "endeusado" pelo Brasil. Os internautas logo imaginaram se tratar de Chay Suede, com quem a cantora namorou por três anos, e o nome do ator ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira.

"Namorei uma pessoa que me traía horrores, das maneiras mais bizarras do mundo, e eu não conseguia sair disso porque pensava 'Poxa, mas ele me ama. É comportamento de menino, ele vai mudar'. Ele virou pra mim e falou assim: 'Todo cara na sua vida vai te trair, eu se fosse você ficava comigo que você ama'... Um cara que depois foi endeusado pelo Brasil, tá. E eu fiquei de recalcada. Eu sei o que é você ser vítima de uma coisa que é machismo", disse Manu.

Atualmente, Chay Suede está no ar na novela "Amor de Mãe". Ele é casado com Laura Neiva, com quem tem uma filha. A música "Farsa", de Manu Gavassi, foi feita depois de ter flagrado o tal namorado na cama com outra. No Twitter, fãs afirmam que a mulher que estava no quarto com Chay era a atual mulher do ator, Laura Neiva. O nome dela também ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter.