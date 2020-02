Advogado dos famosos, Newton Dias diz que a polícia do Rio deveria se preocupar menos com o 'BBB'

Reconhecido como advogado dos famosos, Newton Dias deu uma declaração polêmica quanto ao 'Big Brother Brasil 20': "A visibilidade do caso não pode ser critério para celeridade da polícia civil e sim perigo real de centenas de mulheres desamparadas pela mora do judiciário", alertou Newton, deixando claro sua opinião quanto à importância que a polícia está dando ao caso do suposto abuso praticado pelo recém-eliminado Petrix.

Newton Dias é advogado especialista em crimes digitais e advoga para Antonia Fontenelle, Alex Atala e David Brazil, entre outros grandes nomes do cenário nacional. O advogado tem usado seu Instagram para falar essas questões com o grande público e explicar o grande problema do século: os malefícios das chamadas 'fake news'.