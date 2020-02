'Se a Globo não contratá-lo, eu vou', diz Felipe Neto sobre Babu Santana

O youtuber Felipe Neto usou o Twitter para declarar apoio a Babu Santana, participante do BBB20.



Antes de entrar no Big Brother Brasil, Babu já era conhecido por seu trabalho como ator em novelas e séries da Globo, e, principalmente, por ter protagonizado o filme Tim Maia.



"Sigam o Babu Santana. É o mínimo que podemos fazer. Da minha parte, eu garanto que sem emprego ele não fica depois de sair dessa casa. Se a Globo não contratá-lo (espero e imagino que vão), eu vou", Neto declarou, para complementar. "Se não tiver função, eu boto ele para apresentar o meu canal no meu lugar".

Sigam o @BabuSantana2 - é o mínimo q podemos fazer.



Da minha parte, eu garanto que sem emprego ele não fica dps q sair dessa casa. Se a Globo não contratá-lo (espero e imagino q vão), eu vou.



E se não tiver função eu boto ele pra apresentar o meu canal no meu lugar. — Felipe Neto (@felipeneto) February 7, 2020

Felipe Neto também compartilhou diversos vídeos com trechos de conversas do ator no reality.