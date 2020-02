'Pensei que ia casar', diz Gabi sobre Guilherme no 'BBB 20'

Rio - Gabi passou o domingo chorando, segurando o porta-retrato com a foto da família e falando "sozinha" no quarto do líder sobre seu desapontamento com a "amizade" entre Guilherme, com quem está ficando há cerca de dois dias, e Bianca Andrade. Depois de conversar com a própria Bianca e afirmar que estava tudo bem, Gabi desabafou também com Rafa Kalimann e com Babu e Flayslane.

"Eu estava pensando que eu ia casar. Eu me apaixono por um ficante, ainda mais em rede nacional. Não quero conflito, sou muito de boa. Eu me apaixonei por ele completamente. Eu estou encalhada há cinco anos, agora eu achei que ia ser... Só não quero me machucar de novo. Dói muito", disse Gabi.

Babu tentou ser a voz da razão. "Não aconteceu nada mais do que estava acontecendo. Ela [Bianca] estava doidona. Vocês estão ficando há dois dias. Eles são muito 'fechados' desde antes de você ter ficado com ele", disse o ator.

"Você não sabe o que é sofrer", rebateu Gabi. "Eu me separei três vezes, eu sei o que é sofrer. Se você não casar com ele, com quantas pessoas você vai se decepcionar, e vai ser sempre assim? Ficar chateada faz parte da vida. Curte a sua fossa. Faça uma música. Conselho do 'pai' é que eu acho que você está exagerando um pouquinho. Conversa com a psicóloga", finalizou Babu.

Conversa com Bianca Andrade

Na tarde de domingo, Bianca chamou Gabi para uma conversa. Ela disse que "deu em cima" de Guilherme e Mari Gonzalez na festa. Gabi disse que viu uma cena entre eles, que ficou achou estranho mas que sabia que Bianca estava bêbada e que estava tudo bem. Depois disso, ela foi chorar e conversar com o porta-retrato da família no quarto. Mais tarde, ao perceber que Gabi ainda estava chateada, Bianca chamou a cantora para conversar novamente.

Bianca Andrade pede desculpa a Gabi: 'erro muito grande' - Reprodução

"Não tenho como me desculpar por ontem, feri muita gente: você, meu namorado lá fora. Estou péssima, foi cachaça. O Guilherme está péssimo. Eu sei que ele é uma pessoa que você gosta, ele te respeita demais. Ele ficou com medo de criar briga entre nós duas, queria muito que você ficasse bem", disse a influenciadora digital.

"Fiquei chateada porque ele não falou o que aconteceu", respondeu Gabi. "Mas ele não errou, eu errei. Como ele vai expor o erro de alguém para você?", perguntou Bianca. "Ele está do seu lado o tempo todo. Eu faria de outro jeito. Trabalhar com a verdade é a coisa mais limpa. Eu não quero me machucar, Bia, mas eu estou machucada. Não quero ficar assim. Ele pode gostar de mim, mas eu não gostei que ele não falou comigo", disse Gabi.

"Você achou ele errado por eu ter abraçado ele?", perguntou Bianca. "Eu teria consideração, eu pensaria na outra pessoa e me afastaria. Evitaria ficar de abraço só para não machucar mais quem já está sofrendo", disse Gabi.

"Não sei nem o que dizer, nem como me desculpar por ontem. Foi um erro muito grande que feriu muita gente. Você, ele está péssimo, meu namorado lá fora. Estou péssima com isso tudo. Isso não existe. Não existe nada. Ele está péssimo, arrasado", disse Bianca. "Se você não tivesse me falado, ele não teria me falado. O que me deixou chateada foi ter escondido. Se fosse eu, teria falado diretamente com ele", insistiu Gabi.