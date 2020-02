Manu Gavassi diz que vai destruir 'BBB 20'

São Paulo - O confinamento não está sendo nada fácil para Manu Gavassi — ela até chegou a pedir ajuda psicológica no confessionário, mas não teve seu pedido atendido. Desta vez, a participante do “BBB 20” sofreu com uma crise de choro e resolveu abrir o jogo com os colegas de confinamento.

Logo pela manhã, Manu chegou à cozinha e foi recebida com um “bom dia”. Foi então que ela começou a andar pela casa mais vigiada do Brasil e reclamar olhando diretamente para as câmeras espalhadas no local. Ela foi clara ao dizer que não vai deixar o “BBB” enlouqueça ela.

“Chorei tanto que achei que tinha causado danos permanentes ao meu cérebro, mas ‘Big Brother’, você não vai me destruir, eu destruo você antes. Eu não vou embora dessa casa até usar meus looks brancos e beges, que são meus favoritos. Então, ficarei”, falou Manu deixando os outros participantes intrigados.