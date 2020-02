Namorada de Lucas Galinna fala sobre o brother emparedado

São Paulo - Lucas Gallina tem causado bastante polêmica dentro do "BBB 20". E toda essa movimentação do brother no jogo repercute também aqui fora, onde a torcida para que ele seja o próximo eliminado do jogo é grande. No último domingo (16), ele foi indicado pelo líder da vez, Guilherme, e enfrenta Babu e Victor Hugo no paredão de hoje.

Procurada, a família de Lucas disse que tem muito orgulho do que o participante tem mostrado no "BBB 20". Sua namorada há 8 anos, Juliana Xavier, contou que esta foi a única vez que o brother se inscreveu para o programa, que começou como uma brincadeira entre amigos e acabou virando realidade.

Juliana explicou como enxerga Lucas: "Uma pessoa sincera, verdadeira e que está sempre disposta a ajudar as pessoas e não julgá-las". Ao ser perguntada se aprovava o comportamento do namorado, que já causou algumas polêmicas lá dentro e aqui fora, ela disse estar muito feliz. "Fiquei muito orgulhosa dele ao vê-lo pedindo desculpas pessoalmente para cada mulher da casa caso algum momento ele tivesse faltado com o respeito a elas, mesmo não recordando disso ter acontecido".

Sobre as amizades do brother e a aproximação com Mari Gonzalez, logo no início do programa, ela disse: "A amizade dele com a Mari não me incomodou em nenhum momento. Lucas sempre teve mais amigas mulheres do que homens e não foi diferente no programa" e que "algumas amizades que ele teve até o momento não trouxeram boas energias a ele. Mas acredito que agora está muito bem rodeado de pessoas alegres e com um pensamento mais próximo do dele".

Vida aqui fora

Fora do "BBB 20", Lucas Gallina é fisioterapeuta. Mas, antes, ele chegou a morar nos Estados Unidos, onde jogava basquete e tinha, inclusive, planos de ir para a NBA, quando sofreu uma lesão que forçou a desistir da vida de atleta. Foi quando o participante encontrou na fisioterapia uma nova oportunidade. "Se dedicou muito aos estudos e encontrou outro sonho e uma grande força dentro da fisioterapia. Sempre se mostrou disposto a ser o melhor dentro da sua profissão", disse Juliana.

E se ganhasse o "BBB 20", a namorada explica que Lucas iria investir em uma causa nobre. "Ele antes de ir já tinha comentado que gostaria de fazer uma doação caso fosse o grande vencedor. Já verbalizou dentro da casa que doará parte do prêmio para uma instituição de mulheres com câncer. Ele trabalha com a autoestima feminina e visualiza a importância disso diariamente em seus atendimentos. Já atendeu algumas mulheres que passaram por essa doença, assim como teve caso na família, onde percebeu o quanto isso pode abalar a autoestima das mulheres".