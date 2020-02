São Paulo - Pyong decidiu ir para o "BBB 20" mesmo com a esposa prestes a ter o seu primeiro filho, Jake. E mal sabe o hipnólogo que o pequeno já nasceu! Nesta terça-feira, Sammy Lee, a mamãe da vez, postou um momento pra lá de fofo com o bebê.

Nasce o primeiro filho de Pyong enquanto ele está no 'BBB' Reprodução/Instagram

Em seus stories, no Instagram, é possível ver um registro do recém-nascido deitado na cama na companhia da esposa de Pyong, com a legenda “Minha mamãe já tá pegando o jeito”.