Lucas Gallina participa do 'Mais Você' e diz: 'Faria tudo de novo'

Rio - Lucas Gallina tomou café da manhã com Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini no "Mais Você" desta quarta-feira. O quarto eliminado do "BBB 20" contou que não se arrependeu de sua estratégia de jogo e disse que faria tudo de novo.

Durante o reality show, Lucas não contribuiu com estalecas para as compras da casa e, por isso, internautas disseram que ele não deveria receber café da manhã no "Mais Você". Ao saber do pedido dos internautas, Lucas brincou: "Já tô no lucro. Para zero estalecas, água está bom já!".

Então tá, né? #MaisVocê #BBB20 pic.twitter.com/1XzKkhjRYY — Globo (@RedeGlobo) February 19, 2020 Sobre sua participação, Lucas disse que repetiria suas atitudes caso tivesse continuado na casa. "Lá dentro, é jogo 24 horas. O que eu conseguisse fazer para desestabilizar os outros jogadores, eu iria fazer para sair vitorioso. Se eu ficasse lá mais uma semana, ia doar zero estalecas de novo. Se for sobrevivência, vamos sobreviver, vamos ver quem consegue ficar mais tempo sem comer. Eu fico", disse Lucas, que também garantiu que há comida suficiente na xepa.

Apesar de tudo, Lucas admitiu que sua estratégia o prejudicou. "Foi a desculpa que eles deram de votar em mim. As estalecas. Então, acabou me prejudicando. Se o Líder não votasse em mim, acredito que a casa votaria", disse.

Lucas ainda comentou que ficou decepcionado quando Tiago Leifert deu o resultado do paredão. "Não era o resultado que eu queria, queria ser o vencedor, nem queria ficar em segundo, mas acontece".

Polêmica com Mari Gonzalez

Sobre o comentário polêmico que fez sobre Mari Gonzales, Lucas tentou se esquivar. "Eu deixei bem claro desde o início que eu tinha namorada, minha namorada é nota um milhão", disse. Patrícia Poeta, então, relembrou o comentário.

"Mas você disse que não comeu porque não estava com fome. Do que você estava falando, de comida?", perguntou a apresentadora. "Posso ter usado uma expressão errada, mas o que eu quero dizer é que eu tenho namorada", finalizou Lucas.