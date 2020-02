Íris Stefanelli e outros ex-BBBs aparecem de surpresa na casa

São Paulo - Muito se especulou se ex-BBBs marcariam presença na vigésima edição do programa. Apesar de não terem sido selecionados para competirem ao prêmio, eles fizeram uma visitinha à casa mais vigiada do país na tarde desta quarta-feira (19).

Os brothers estavam no segundo andar da casa do "BBB 20", onde tinham comidas e bebidas à disposição e davam uma olhadinha em alguns produtos. De repente, os confinados são surpreendidos por um desfile com ex-participantes.

E os modelos foram pra lá de especiais são: Isabella Cecchi, do BBB19; Lucas, do BBB18; Íris Stefanelli, do BBB7; André Martinelli, do BBB13 e Cacau Colucci e Lia Khey, do BBB10. Ao final do desfile, eles abraçam e cumprimentam os confinados.

No Twitter, foi Íris Stefanelli quem causou mais alvoroço. "Íris Stefanelli é a verdadeira dona do BBB e só quem assistiu o BBB7 teve a oportunidade de acompanhar", disse um dos internautas.