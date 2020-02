Felipe Prior e Victor Hugo protagonizam briga: 'se tivesse um neurônio'

São Paulo - O clima esquentou no "BBB"! Após a prova do líder, os participantes ficaram com os ânimos exaltados e Felipe e Victor Hugo protagonizaram uma discussão. Os dois começaram a briga falando sobre a boa convivência na casa.

Vitor Hugo falou que para os confinados no "BBB" viverem em harmonia era preciso que cada um mudasse um pouco o comportamento, para que a casa não ficasse sempre em pé de guerra. "Você entende que vai ser melhor para você, para mim e para a casa?", disse ao arquiteto.

Porém, Prior não gostou nada do que ouviu. Ele retrucou que as outras pessoas também não tem bom senso, pois votam nele toda semana. Na opinião do paulista, ele não faz nada de ruim para os outros e os votos deveriam estar indo para Daniel.

Victor Hugo explicou que as pessoas têm motivos para votar em Felipe, pois ele fala com todo mundo como se estivesse brigando. "É o meu jeito", retrucou o arquiteto e não deu margem para a conversa.

Os dois perderam a paciência e Victor Hugo usou a si próprio como exemplo. O psicólogo disse que fez uma autorreflexão e mudou a maneira de agir. Ele ainda disparou para Prior: "Se você tivesse um neurônio você conseguiria refletir".Eita, a treta só aumenta no "BBB"!