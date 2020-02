Equipe de Babu pede ajuda aos fãs do ator para combater notícias falsas

Rio - A equipe que cuida das redes sociais de Babu Santana pediu a ajuda dos fãs do ator. Em uma mensagem postada no Instagram, nesta sexta-feira (21), os administradores da página enquanto o artista está dentro da casa mais vigiada do Brasil afirmaram que ele está sendo alvo de notícias falsas.

Galeria de Fotos O ator Babu Santana e a namorada, a modelo Tatiane de Melo: paixão à primeira vista Globo/Victor Pollak Babu Reprodução Babu quer desfazer os casais do 'BBB 20': 'Primeiro os loirinhos' Reprodução Babu explica a Felipe e Lucas sobre feminismo: 'não é supremacia, é igualdade' Reprodução BBB 20 - Babu Santana Globo/Divulgação

"Muitas notícias baseadas em boatos, sem provas concretas e deslocando frases de diálogos completos estão circulando na rede. Busque verificar a fonte, assistir ao vídeo completo e perceber a edição", pediu a equipe do brother.



"Vendo posts ou comentários com injúria e difamação, mandem mensagem", pediu a família do brother.