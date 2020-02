Prova é refeita e novo Anjo do 'BBB20' agora é Guilherme

Rolou, na tarde deste sábado (29), mais uma prova do Anjo na casa do "BBB 20". Thelma ganhou a disputa, mas, depois da direção do programa rever uma falha técnica, a prova foi refeita. Sendo assim, Guilherme é o novo Anjo.

Tiago Leifert explicou a prova para os participantes: "Hoje vocês vão conhecer a linha de cosméticos Above com antitranspirantes para todos os estilos. Na prateleira, vocês encontram produtos das linhas Above Clássica, Above Teen e Above Esportiva. Cada jogador deverá levar um antitranspirante por vez para a base redonda e colocar esse antitranspirante na bandeja de acordo com o gabarito. O gabarito está no chão. Atenção, vocês têm 12 segundos no início da prova.

Para ganhar novamente esses doze segundos, aperte o botão branco perto da prateleira. Aperte a vontade, ele volta o seu tempo para 12 segundos. O que acontece se o cronometro zerar? Um mecanismo derruba todos os produtos que estiveram sob a base redonda. Estraga todo o trabalho que vocês vão ter. Acabou a prova? Não, continua. Ele só derrubou, começa de novo. Ganha o Anjo quem completar o gabarito corretamente e bater na botoeira vermelha, que está escrito final."

Na web, muitos internautas criticaram a produção e se compadeceram com Thelma, que quase foi o Anjo da semana.