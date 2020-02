'BBB 20': Petrix Barbosa evita entrevistas e alfineta brother

Petrix Barbosa, o segundo eliminado do "BBB 20", voltou para Nova York, nos EUA, e aguarda os rumos das investigações do caso de assédio que foi acusado enquanto esteve no programa. Apesar de evitar entrevistas, o atleta é ativo nas redes sociais, onde interage com os seguidores.

Questionado pelas fãs através dos stories do Instagram, Petrix opinou sobre o jogo e afirmou que vai procurar Bianca Andrade para conversar. "Está tudo bem com você?", perguntou um seguidor. "Está ficando", escreveu o ex-BBB. Em outro storie, outro perguntou se ele vai conversar com a Boca Rosa, que recebeu um "Siiim", como resposta do ginasta.

Petrix também disse que voltará ao Brasil para participar da grande final do "BBB 20" e elogiou ex-colegas de confinamento, como Gabi Martins e Rafa Kalimann. No entanto, o atleta deu aquela alfinetada a um brother que preferiu não citar o nome. Mas todos os fãs já sabiam que a referência era para Guilherme Napolitano.

Petrix responde seguidor Reprodução/Instagram

"Petrix, não teria como você tomar providências para seu nome não ser mais citado naquela casa? Não aguento mais esse "repolho" [provável referência a Guilherme] ficar tentando acabar com sua imagem lá. Ele não para de falar de você. Se ele não viu nada do que aconteceu com a Bianca, como ele fica julgando?", questionou um seguidor. "Como faz? Se tivesse jeito [de tomar providências para não ser citado], eu dava", lamentou Petrix.