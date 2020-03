Após interromper Gui, Tiago Leifert corta Pyong: 'Você não é vítima, é o infrator'

Rio - Tiago Leifert deu uma "bronca" em Pyong Lee durante o Jogo da Discórdia, realizado na noite desta segunda-feira, no "BBB 20". Tudo começou quando Guilherme falou, no domingo, sobre o fato de Pyong ter sido chamado ao confessionário por ter assediado as meninas da casa. Tiago Leifert interrompeu a fala de Guilherme

O desespero do Pyong nesse vídeo sem querer deixar o Leifert terminar de falar é a coisa mais satisfatória que eu vi em anos



Obrigado por tudo, Tiago Leifertpic.twitter.com/XEKqggJAsj — maycon #ForaPyongAssediador (@mayxaro) March 3, 2020

Nesta segunda, Pyong disse que Guilherme estava jogando sujo por ter se referido ao episódio do assédio e aí foi a vez do próprio Pyong levar um "fora" de Tiago Leifert. "Vou te parar também, se não deixei ele falar ontem, porque ele não tinha todas as informações, eu também não vou deixar que você use isso como você fosse a vítima, porque você não é. Você foi infrator, você foi chamado no confessionário. O público sabe de tudo, foi tudo tratado...".

Pyong tentou interromper Tiago, que voltou a cortá-lo. "Deixa eu terminar de falar", disse o apresentador. "O público assistiu tudo, a conversa com vocês no confessionário e agora o público decide. Há erros de convivência, tipo o feijão, coisas engraçadas e há erros graves, que transcendem o muro da casa. Esses a gente tem que tratar com bastante serenidade e cautela quando a gente for falar. Não é para um dia como hoje, que é sério para nós, mas que o público está se divertindo", finalizou. Pyong, enfim, concordou e o jogo seguiu.