Felipe Prior fala sobre 'cantada' de Gizelly: 'Fiquei sem graça'

Rio - Os brothers conversaram, na tarde desta terça-feira, sobre a "cantada" que Gizelly deu em Felipe Prior. Na segunda, depois do Jogo da Discórdia, Gizelly disparou para o arquiteto: "Não gosto do seu jogo, mas gosto do seu beijo".

"Gente, a Gizelly chegando no Prior ontem", se divertiu Rafa. "Me deixou sem graça. Eu não fico sem graça, não", disse Felipe Prior, rindo.

Gizelly e Prior se beijaram durante uma das festas do reality show. Desde que beijou o rapaz, Gizelly fala sobre como ele beija bem. Apesar de os dois viverem brigando no confinamento, a advogada sempre fez questão de elogiar o beijo do rival. Ela chegou até a cogitar beijá-lo após o paredão desta terça-feira caso fique no programa.