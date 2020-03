Gabi leva flores e reza Guilherme e internautas alfinetam: 'psicopata'

Rio - Uma cena inusitada chamou a atenção dos internautas na tarde desta terça-feira. Gabi aproveitou que Guilherme, seu affair na casa, estava dormindo para levar flores e rezá-lo. O brother disputa a permanência na casa com Pyong Lee e Gizelly.

Galeria de Fotos Gabi leva flores e reza para Guilherme Reprodução Internet Gabi leva flores e reza para Guilherme Reprodução Internet Gabi leva flores e reza para Guilherme Reprodução Internet Gabi leva flores e reza para Guilherme Reprodução Internet

O momento curioso virou assunto no Twitter e internautas opinaram sobre a cena. "Gabi pegou uma flor, colocou em cima do Guilherme dormindo, tá olhando pra ele e parece que quer chorar", comentou uma internauta. "Gente real eu acho que a Gabi é psicopata. Né possível não? Tá olhando estranho para o menino. Olha que nem gosto do Guilherme", disse outra pessoa.

Gabi pegou uma flor, colocou em cima do Guilherme dormindo, tá olhando pra Ele e parece que quer chorar pic.twitter.com/izG1GyDhUh — Bia (@biiialorka) March 3, 2020 Gente real eu acho que a gabi é psicopata né possível ñ tá olhando estranho pro menino e olha que nem gosto do Guilherme — Henrique Abreu (@henrique22abreu) March 3, 2020

Em seguida, foi a vez de Flayslane fazer o mesmo, o que também gerou comentários. "Agora a Flay ta fazendo uma oração para o defunto seguir o seu caminho em paz", ironizou uma pessoa. "Eu tô passando mal. AGORA a Flayslane passou o bastão do velório", brincou outro.

Outra polêmica envolvendo o casal, é que Guilherme era muito próximo de Bianca Andrade, e quem acompanha o programa aponta que ele parecia ter mais vontade de ficar com Boca Rosa do que com Gabi.