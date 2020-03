Rio - Babu está no paredão do "BBB 20" esta semana. O ator recebeu o maior número de votos da casa e, por isso, está na berlinda ao lado de Manu e Victor Hugo.

Anitta, que ao que tudo indica é fã de Babu, ficou incomodada com o fato de os responsáveis pelo Instagram do ator não fazerem campanha nas redes sociais para a sua permanência e pediu para assumir as redes do ator.

Anitta pede para tomar conta do Instagram de Babu - Reprodução Internet

"Gente, deixa eu cuidar do Instagram do Babu pelo amor de Deus. Cadê vocês pedindo para ele não sair no paredão? Ajuda a gente", escreveu a cantora. O comentário de Anitta já teve mais de 13 mil curtidas e 400 respostas.

Após o pedido de Anitta, nesta manhã, as redes sociais de Babu foram atualizadas com o tradicional pedido "Fica Babu".