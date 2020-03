Marcela detona a amiga Gizelly: 'Precisa se controlar'

Rio - Marcela fez duras críticas sobre o comportamento da amiga Gizelly no "BBB 20", na manhã desta segunda-feira. Em conversa com Flayslane e Manu, Marcela disse que Gizelly "precisa se controlar".

Marcela sobre Gizelly: “ela precisa aprender a se controlar, como que uma pessoa defende crimes desse jeito”



Quando eu acho que Marcela ja me decepcionou o suficiente, ela supera. #BBB20 #BBB2O pic.twitter.com/KMRRziXDjR — cadelinha da gizelly (@bttccarol) March 9, 2020

"A pessoa precisa se controlar! Como a pessoa defende crime, essas coisas assim?", perguntou Marcela, colocando em xeque a postura profissional de sua tão querida amiga, que é advogada. Flayslane, que já não vai muito com a cara de Gizelly, concordou: "Eu fiquei pensando isso também". Já Manu defendeu Gizelly. "É que no trabalho é com outra pessoa, não é com você", disse a cantora.

Em outro momento, também nesta manhã, Marcela voltou a falar mal da amiga. Só que desta vez com Ivy e Daniel. A médica zombou da carência de Gizelly. "Deus me livre, imagina namorar uma pessoa assim", disse Marcela. "Eu não aguento a primeira semana", concordou Daniel.

As "alfinetadas" de Marcela em Gizelly renderam críticas nas redes sociais.