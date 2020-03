Mulher de Pyong Lee lançará música sobre atitudes do marido em festa do 'BBB 20'

Rio - Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, contou no Stories, do Instagram, que fez uma música sobre as atitudes do marido em uma das festas do "BBB 20". Para quem não se lembra, Pyong bebeu demais em uma das festas e foi acusado pelos internautas de assediar Marcela, Flayslane e Bianca Andrade.

Sammy Lee pensa em lançar música sobre assédio de Pyong a meninas do 'BBB 20' - Reprodução Internet "Se eu lançar uma música falando sobre o que o Pyong fez naquela festa vocês ouviriam?", perguntou Sammy em uma enquete. A maioria dos seguidores de Sammy disseram que escutariam, sim, a música. Alguns disseram até que a canção deveria ser tocada em uma das festas do programa.

"Essa música fala sobre mim, como me sinto e como todos erramos. Ninguém é bom para julgar ninguém. Temos que aprender a nos calarmos e ouvir mais, aprender mais. Sempre podemos melhorar e aprender com nossos erros", disse Sammy na redes social.

"E tudo isso com uma batida bem dançante. Quando meu marido sair do BBB, a gente grava dançando ela juntos para vocês verem como fui eu que ensinei ele a dançar tão bem", completou.