Pyong leva Babu, Prior e Victor Hugo para o Cinema do Líder

Rio - Pyong levou Babu, Felipe Prior e Victor Hugo para o Cinema do Líder, nesta segunda-feira (9). A atitude do brother, que é rivas dos três no jogo, surpreendeu os telespectadores que não esconderam a surpresa.

Prior e Vitor Hugo ainda não tinham ido ao cinema ainda.

Confira a reação dos internautas:

A felicidade do Prior e do Babu ao serem chamados pelo Pyong pro cinema do líder #BBB20 pic.twitter.com/HXhDMud5Ln — xoli (@jubscoments) March 9, 2020

Pyong super bacana quer levar Babu, Prior e VH no cinema. Babu foi só 1 vez no começo e os dois nunca foram. Esse é meu coreano. #bbb20 #redebbb #pyong — Ghi Bordin (@GhiBordin) March 9, 2020

Foi legal. Os únicos que não foram no cinema do líder foram eles. Boa Pyong! — Neil Revin (@revin_neil) March 9, 2020