Rio - O perfil oficial de Victor Hugo, participante do "BBB 20", no Instagram foi hackeado. De acordo com os administradores da conta, o perfil foi invadido na noite de segunda-feira. Todas as postagens e informações do perfil foram apagadas. O nome do perfil foi alterado para uma palavra em árabe, que segundo um serviço de tradução quer dizer "respeito".

Perfil de Victor Hugo é hackeado nas redes sociais - Reprodução Internet

A assessoria de Victor Hugo acredita que o Instagram do rapaz tenha sido invadido por algum "hater". Até o fim da tarde de segunda, os posts no Stories foram feitos normalmente no perfil do rapaz e não foram apagados pelos invasores. Cerca de uma hora depois, os administradores conseguiram recuperar o acesso ao perfil.

Victor Hugo está no paredão ao lado de Babu e Manu Gavassi. Algumas pessoas na internet duvidaram da veracidade da invasão do perfil de Victor Hugo. "Nem a Marina Ruy Barbosa quando teve o perfil invadido recuperou a conta em uma hora", disse um internauta.