Depois de boneco, agora Gabi conversa com lagartixa no 'BBB 20'

Rio - Parece que finalmente Pitchulo, o boneco da cozinha do "BBB 20", vai ter paz. Ao invés de "desabafar" com o boneco, Gabi agora deu de se lamentar para uma lagartixa. Tudo começou quando Manu Gavassi encontrou o réptil em sua mala, na noite desta segunda-feira.

Ah não, gente Gabi ja tá conversando com a lagartixa como se fosse gente #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/PzBPS5WLus — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 10, 2020

Gabi logo se ofereceu para devolver a lagartixa à natureza mas, como tudo tem um preço, no meio do caminho a lagartixa teve que escutar as lamentações da cantora. "Vamos chamar ela de que? Vamos chamar de Tiago, eu vou chamar ela de Tiago. Oi, Tiago! Tiago está entre nós", disse Gabi.

Enquanto levava a mala para deixar "Tiago" em um lugar seguro, Gabi começou a falar sobre o programa. "Tiago, vamos conversar aqui. Eu gosto muito da Manuzinha e da Rafa. Eu tenho gratidão por todas elas, mas você sabe que eu estou mais próxima da Rafa e da Manu", começou.

Quando a lagartixa se mexeu e Gabi perdeu o réptil de seu campo de visão, a cantora ficou preocupada. "Não fica bravo comigo não. Ih, sumiu o Tiago. Cadê Tiago?", perguntou. "Não fica bravo comigo não, Tiago, porque você fica falando os trem e eu fico nervosa. Eu gosto d'ôce. Eu ia até chamar você pra comer um pão de queijo comigo lá em BH, tem doce de leite", finalizou.

Imagina a alegria de Tiago Leifert ao saber que a lagartixa de estimação de Gabi foi nomeada em homenagem a ele. Fofo, né?