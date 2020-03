Eliminado, Victor Hugo pergunta: 'Em algum momento fui favorito?'

Rio - Victor Hugo foi o eliminado do paredão desta terça-feira no "BBB 20". O psicólogo levou a pior na disputa com Manu Gavassi e Babu. Ao ser entrevistado pela "Rede BBB" após deixar o programa, Victor Hugo não baixou a guarda e distribuiu alfinetadas para seus colegas de confinamento.

Victor chamou Gizelly de falsa, disse que Thelma é planta e não tem chance de ganhar. Afirmou, ainda, que é melhor a anestesista desistir.

"Queria dizer para ela que ela precisa ir mais vezes na psicóloga, porque ela faz coisas com ela que nem ela tem noção do que é. Falsa, identifiquei desde o início que ela tinha baixa autoestima", disse o rapaz sobre Gizelly. Ele também disparou contra Thelma. "Planta, não faz nada. Uma das pessoas que mais me incomodava na casa. Ela não conversava sobre nada", analisou.

O psicólogo também surpreendeu com sua visão um tanto quanto distorcida do jogo e perguntou para a apresentadora Ana Clara se em algum momento ele foi favorito do público. Elegante, Ana Clara se esquivou. "Isso só o público vai poder te dizer", afirmou a apresentadora.

A autoconfiança de Victor Hugo virou motivo de piada nas redes sociais.