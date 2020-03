Após perder seguidores, família de Marcela divulga comunicado justificando atitudes da médica

Rio - Marcela MCGown começou o "BBB 20" como uma grande favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, as atitudes da médica após a entrada de Daniel têm dado o que falar nas redes sociais. Marcela foi a participante de todas as edições do reality show a chegar mais rápido a um milhão de seguidores no Instagram. Ela chegou a atingir a marca de quatro milhões na redes social. Mas isso já está mudando. A médica vem perdendo seguidores e atualmente está com 3,6 milhões.

Os internautas acusam Marcela de ser preconceituosa com Babu, de sempre criticar a amiga Gizelly e de "passar pano" para as atitudes infantis e machistas do namorado, Daniel. Com isso, a família da participante fez um comunicado nas redes sociais pedindo desculpas pelas atitudes da médica.

"Nós, da equipe da Marcela – família e amigos, estamos aqui para dividir a nossa leitura, pois conhecemos a Marcela na sua essência.⁣ Acompanhamos de perto todas as suas batalhas internas e sabemos o quão difícil seria para ela se ver acusada, julgada e condenada.⁣ Na vida como um todo, as pessoas vão acertar e errar, vão se arrepender e começar de novo. A diferença é que no confinamento essa jornada de aprendizados acontece na velocidade da luz e com milhões assistindo e julgando. É importante reforçar que o processo de desconstrução da Marcela está longe de acabar e por isso ela é passível de erros. Da mesma forma que Marcela não tem medo de ser posicionar sobre o que pensa, ela não tem medo de se questionar, se revisitar e muito menos de aprender e pedir desculpas. ⁣Sabemos que essa experiência só vai fortalecer e ajudar a Marcela a evoluir como pessoa.⁣ Estamos com você, Marcela!", diz a postagem.

Em outro post, a família também pediu "sinceras desculpas pelas falas dela que magoaram".