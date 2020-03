Rio - Como já é tradição com os eliminados do "BBB 20", Victor Hugo tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. O psicólogo deixou o programa com 85,22% dos votos em disputa com Babu e Manu Gavassi. No "Mais Você", ele falou sobre sua participação no programa e os motivos que levaram a sua saída.

Logo que chegou ao estúdio, Victor Hugo disse que é "primo" de Louro José e explicou: "Me chamaram de pombo lá. Pombo-correio".

A apresentadora questionou Victor Hugo sobre sua relação com Guilherme, por quem ele dizia estar apaixonado. O psicólogo, que se declara assexuado, explicou. "Olha, gente, eu queria deixar claro que assexuados também amam. Só pelo fato de estar perto dele já estava bem, estava ok, já estava feliz", disse ele, que também afirmou nunca ter tido relações sexuais.

"Desde que me assumi assexual, sempre me relacionei com mulheres, nunca tinha me relacionado e me apaixonado por homens. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Até hoje nunca beijei um homem. Eu acho que ele é uma pessoa incrível e eu me permiti", continuou.

"Eu expliquei para ele que não sou gay, que não tinha interesse sexual, tinha só vontade de passar tempo. Eu não esperava uma relação. Era só uma grande amizade que eu percebia que para mim era algo a mais", completou.

Ao sair do reality, Victor disse não ter entendido o discurso de Tiago Leifert na eliminação. Ana Maria, então, perguntou qual foi a dúvida dele. "Talvez seja a questão de ter ido para cima e ter me perdido. Talvez seja em relação ao fato de que eu desconfiei do jogo sujo do Pyong, fui com tudo, tentei todas as estratégias possíveis, mas não consegui ter aliança suficiente para conseguir fazer o que queria", disse o ex-brother.

Ana Maria pediu para ele explicar porque acha o jogo de Pyong sujo. "Na minha concepção, ele manipulava muito as pessoas indiretamente. Não no sentido de voto, mas de fazer com que as pessoas pensassem coisas diferentes sobre outras pessoas", afirmou.

Victor, que costumava "alugar" os ouvidos das pessoas no programa, também falou sobre o apelido de "palestrinha". "No início, eu via como algo extremamente legal, porque quem deu o apelido foi a Gizelly e ela era minha amiga. Eu entendi que era uma forma de valorizar uma particularidade minha que é falar muito. Só que depois percebi que as pessoas estavam usando como pejorativo e que isso estava me afastando das pessoas (...) Quando percebi que era pejorativo, me senti mal", disse.

"Eu sentia que eu dava oportunidade para as pessoas falarem, porém senti que ninguém era muito interessado em falar comigo, de uma maneira geral", completou.

O ex-brother contou que estava se sentindo excluído e que não acha que sua saída foi injusta. "Não vejo como injusta. De certa forma, eu não estava conseguindo fazer tantas modificações no jogo, por estar sozinho, mas eu acredito que foi no momento certo. Eu já tava com sintomas psicológicos muito difíceis de lidar", afirmou.

"Por eu me sentir muito rejeitado, todo dia quando eu acordava, a primeira coisa que eu falava era: ‘Victor, isso aqui é só um jogo, acredita que isso aqui vai acabar, que isso vai dar certo’. Tiveram algumas vezes que tive que ir ao confessionário pedir ajuda da psicóloga porque estava me sentindo muito mal", relatou.